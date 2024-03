Serbiens Verband hofft auf Bayerns Pavlovic für Nationalteam

München (dpa) - Der serbische Fußballverband wirbt um Aleksandar Pavlovic und will das Talent vom FC Bayern von möglichen Einsätzen für das deutsche Nationalteam abbringen. Es habe am vergangenen Wochenende ein Treffen zwischen dem sportlichen Direktor Stevan Stojanovic und den Eltern des 19 Jahre alten gebürtigen Münchners gegeben, teilte der Verband FSS mit. Dabei sei ihm jedoch gesagt worden, dass Pavlovic derzeit noch keine Entscheidung treffen wolle und dies nach der EM in Deutschland geschehen solle, berichtete Stojanovic.

Der serbische Verband wollte Pavlovic bereits für die anstehenden Länderspiele im März und die anschließende Europameisterschaft in Deutschland für das A-Team nominieren. Nun sei die Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler vom Herbst an das serbische Trikot trage, sagte Stojanovic. Pavlovic war im vergangenen November für die deutsche U20 aufgelaufen und ist noch für die A-Nationalmannschaften beider Länder spielberechtigt.

Zuletzt hatte Pavlovic die Möglichkeit, bei der Heim-EM diesen Sommer im deutschen Nationalteam zu spielen, bei «t-online» als «Traum» bezeichnet. «Das wäre sehr schön.» Einem Bericht von Sky zufolge soll Pavlovic für die kommenden Auftritte der deutschen U21 nominiert werden. Auch danach wäre ein Nationenwechsel noch möglich.

Pavlovic konnte diese Saison für die Bayern mehrfach überzeugen. Er kommt auf 14 Pflichtspieleinsätze und stand zuletzt beim Weiterkommen in der Champions League gegen Lazio Rom in der Startelf.

Zuletzt hatte sich der 18 Jahre alte Can Uzun vom 1. FC Nürnberg gegen eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft und für die Türkei entschieden.