Sexualisierte Gewalt: Landeskirche informiert Justiz

München/Bamberg (dpa) - Bayerns evangelische Landeskirche hat die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg über Fälle von sexualisierter Gewalt informiert, die ihr bekannt sind. Dazu gehören die 226 Fälle, die die Landeskirche im Zuge einer im Januar vorgestellten Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gemeldet hatte, außerdem alle Meldungen an die landeskirchliche Ansprechstelle seit 2021. Die Landeskirche kam damit einer Aufforderung der Justiz nach. Bereits 2019 habe es einen Abgleich der Fälle mit der Generalstaatsanwaltschaft gegeben, teilte die Landeskirche am Mittwoch in München mit.

Die unabhängige Prüfung der im Rahmen der Studie gemeldeten Fälle durch die Generalstaatsanwaltschaft sei eine «willkommene Unterstützung», um Transparenz zu schaffen, sagte Landesbischof Christian Kopp. «Nur durch Transparenz kann das Vertrauen in das gesetzliche Handeln der Kirche und in unseren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt wieder hergestellt werden.»

Die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg behandelt seit einigen Jahren federführend die Thematik. Wie das Justizministerium Anfang Februar mitgeteilt hatte, hatte die Generalstaatsanwaltschaft das Landeskirchenamt nach Veröffentlichung der Studie aufgefordert, Daten zu allen Verdachtsfällen seit 1975 vorzulegen.

Die Landeskirche verstehe unter sexualisierter Gewalt weit mehr Taten als das, was die Justiz als Straftat definiert - etwa auch anzügliche Bemerkungen. Deshalb seien in der Auflistung für die Generalstaatsanwaltschaft auch Fälle enthalten, die strafrechtlich nicht relevant seien oder nicht mehr verfolgt werden könnten, weil zum Beispiel der Täter schon tot sei. «Doch um absolute Transparenz zu schaffen, hat die Generalstaatsanwaltschaft von uns jetzt eine Übersicht bekommen über alle Vorfälle sexualisierter Gewalt, die uns aktuell bekannt sind, unabhängig von der Frage, ob Strafbarkeit im Raum steht oder ausgeschlossen ist», sagte Oberkirchenrat Nikolaus Blum, Leiter des Landeskirchenamts in München. Die Landeskirche begrüße das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft und sei der Aufforderung auch vollumfänglich nachgekommen, ergänzte Blum.