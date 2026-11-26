München (dpa/lby) - Experten aus Wissenschaft, Polizei und Jugendhilfe beklagen übereinstimmend immer mehr Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wie groß das wahre Ausmaß ist, konnte aber auch bei einer Sachverständigenanhörung im Sozialausschuss des Landtags nicht abschließend geklärt werden - weil die Dunkelziffer so hoch sei.

«Wir wissen, das Dunkelfeld ist immens», sagte Kerstin Claus, Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sie beklagte unter anderem, dass Daten der Polizei, aus Jugendhilfe und Gesundheitssystem nicht ausreichend zusammengeführt würden.

Tatsächlich berichteten in der Anhörung mehrere Redner von steigenden Fall-, Meldungs- oder auch Beratungszahlen, darunter die Leiterin der bayerischen Kinderschutzambulanz, Elisabeth Mützel. Anfragen zum Thema Verdacht auf sexuelle Gewalt hätten in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen.

Viele Taten werde nie angezeigt

Eine Zahl ist bekannt: Für das Jahr 2025 weist die polizeiliche Kriminalstatistik in Bayern 2.190 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern aus - im Jahr zuvor waren 2.031 Fälle registriert worden. Diese Fallzahlen lassen nach Einschätzung von Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm ist, allerdings weder Rückschlüsse auf die Zahl der tatsächlich betroffenen Kinder noch auf die wahre Häufigkeit von Übergriffen zu. Denn bei sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige würden viele Taten nie angezeigt - etwa weil die Betroffenen sich nicht trauen und schweigen, weil Abhängigkeiten bestehen oder weil die Täter aus der Familie oder dem engen Umfeld stammen.

Fegert verwies auf eine Studie, bei der 12,7 Prozent der befragten 18- bis 59-Jährigen von Missbrauchserlebnissen im Kindes- und Jugendalter berichtet hätten. «Das sind gigantische Zahlen», sagte er, und diese stünden im großen Kontrast zum kriminologischen Hellfeld oder auch dem Hellfeld in der Jugendhilfestatistik. Ignaz Raab, der fast zwei Jahrzehnte lang das Kommissariat für Sexualdelikte beim Polizeipräsidium München leitete, sagte dazu: «Je enger der soziale Nahbereich, desto höher die Dunkelziffer.»

Fegert berichtete aus seinen Studien, Mädchen würden deutlich häufiger im familiären Umfeld und auch in der Berufsausbildung zum Opfer. Buben dagegen deutlich häufiger in Institutionen, in der Kirche, im Sport, in Kinderheimen, aber auch in Einrichtungen der Jugendhilfe. «Das sagt uns dann schon etwas für die Schutzkonzepte - dass sie nämlich spezifisch sein müssen», betonte er.