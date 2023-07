Siemens investiert halbe Milliarde in Erlangen

Erlangen/München (dpa) - Siemens investiert eine halbe Milliarde Euro in seinen Digital-Industries-Standort in Erlangen. Zusammen mit bereits bekanntgegebenen Projekten summieren sich die geplanten Investitionen in Deutschland auf rund eine Milliarde, wie Konzernchef Roland Busch am Donnerstag sagte. In Erlangen sollen Forschungs- und Fertigungskapazitäten ausgebaut werden. Dabei entstehen auch neue Jobs - wie viele, ließ Busch allerdings offen.

Weltweit hat Siemens inklusive der deutschen Projekte eine Investitionsinitiative von zwei Milliarden Euro angekündigt, ein Teil davon, unter anderem in den USA, China, Singapur und Spanien, ist bereits bekannt. Dabei wird auch Siemens Healthineers mitgezählt. In Deutschland sind bereits Investitionen im fränkischen Forchheim, in Frankfurt und weitere in Erlangen bekannt. Die fränkische Stadt ist - wenn man Healthineers mitzählt - mit rund 20.000 Mitarbeitern der größte Siemens-Standort weltweit, wie ein Sprecher sagte.

Angesichts der aktuellen Debatte um eine Deindustrialisierung Deutschlands sagte Busch, dass man sich mit der Investition hierzulande nicht als Geisterfahrer sehe. Siemens sei allerdings auch kein energieintensives Unternehmen: Für den Konzern seien andere Faktoren wie Talente, wirtschaftliche Ökosysteme oder Infrastruktur wichtiger. Auch in Erlangen geht der größte Teil der Investitionen in den Kapazitätsausbau des Werkes.