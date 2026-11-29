München (dpa) - Die deutschen Snowboarder haben einen Auftakt nach Maß in den Weltcup-Winter hingelegt. Beim Mixed-Team-Event der Alpin-Boarder im chinesischen Snow Ruyi fuhren Melanie Hochreiter und Stefan Baumeister zum Sieg. Für Hochreiter war es der erste Weltcuperfolg ihrer Karriere. Das Duo profitierte im Finale gegen die Schweiz von einem Sturz ihrer Gegner.

Am Samstagabend hatte der erst 18 Jahre alte Damian Millinger für eine kleine Sensation gesorgt: Der Freestyler sprang bei seinem ersten Weltcupstart als Zweitplatzierter direkt auf das Podium. Bei dem Big-Air-Event im Auslauf der weltbekannten Berg-Isel-Schanze in Innsbruck wurde er nur knapp vom Kanadier Eli Bouchard geschlagen. Er war der erste deutsche Snowboarder, der es bei den Männern im Big Air auf ein Weltcup-Podest schaffte.

Famoses Freestyle-Team

«Ich kann das noch gar nicht glauben», sagte Millinger. Bei der Siegerehrung habe er seine Mutter und die erfahrene Teamkollegin Annika Morgan gesehen, die jeweils Tränen in den Augen hatten. «Ich hoffe, ich habe heute alle stolz gemacht.» Mika Schweizer als Zehnter sowie bei den Frauen Morgan als Zehnte und Yugala Perach als Achte bei ihrem Big-Air-Debüt rundeten das Ergebnis ab.