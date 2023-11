Söder ernennt seine neuen Minister: Wer darf regieren?

München (dpa/lby) - Acht Tage nach der Vereidigung von CSU-Chef Markus Söder als Ministerpräsident werden an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) die CSU-Posten im Kabinett vergeben. Der CSU stehen zwar genauso viele Kabinettsposten zu, wie in der abgelaufenen Legislatur - dennoch wird es einige Verschiebungen geben.

Söder muss nicht nur den bisherigen Gesundheitsminister Klaus Holetschek ersetzen, der das Amt des Landtagsfraktionschefs übernommen hat. Auch für die bisherige Digitalministerin Judith Gerlach muss eine neue Aufgabe gefunden werden, ihr bisheriges Haus wird künftig von einem Politiker der Freien Wähler verantwortet.

Dem Vernehmen nach soll es keine großen Veränderungen geben. In der CSU wird davon ausgegangen, dass der sogenannte Regionalproporz eine wichtigere Rolle einnehmen wird als die Zahl der Frauen am Kabinettstisch. CSU-seitig hatte es zum Ende der vergangenen Legislatur nur noch vier Frauen in der Regierung gegeben - und inklusive Söder neun Männer.

Komplettiert wird das Kabinett durch fünf Politiker der Freien Wähler: Parteichef Hubert Aiwanger bleibt Wirtschaftsminister, Thorsten Glauber Umweltminister, Fabian Mehring wird Digitalminister und Anna Stolz wird Kultusministerin. Neuer Wirtschaftsstaatssekretär wird Tobias Gotthardt.