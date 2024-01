Söder fordert Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine

Winterwetter und viel Publikum bei Hornschlittenrennen Gefällt mir Merken Teilen

Endlich kam das ersehnte Winterwetter, aber doch zu spät: Bei leichtem Schneefall sind beim traditionellen Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen am Samstag an die 80 Schlitten zu Tal gefahren, besetzt jeweils mit vier Sportlerinnen oder Sportlern.