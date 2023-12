Söder und Minister danken Hilfskräften

Schneelast: Dach von Straubinger Eisstadion wird geräumt Gefällt mir Merken Teilen

Nach dem heftigen Schneefall der letzten Tage wird in Straubing das Dach des Eisstadions geräumt. Die Arbeiten seien aus statischen Gründen erforderlich und dauerten am Samstagabend an, wie Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) auf Instagram mitteilte.