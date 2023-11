Söder und Herrmann besuchen Asyl-Landesamt

Ingolstadt/München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) besuchen am heutigen Donnerstag das Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt. Dabei soll es vor allem um zusätzliche Maßnahmen gehen, um die Zahl der Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer noch weiter zu erhöhen - insbesondere um entsprechende Forderungen an den Bund.

Nach den coronabedingten Einschränkungen habe Bayern die Zahl der Rückführungen wieder deutlich erhöhen können, hieß es vorab aus dem Innenministerium. Es müssten aber weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Nach einer Kabinettssitzung vergangene Woche hatte die Staatskanzlei mitgeteilt, bis September seien 1711 Rückführungen und rund 8000 freiwillige Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern gezählt worden. Das ist der Staatsregierung auch angesichts dessen, dass die Zahl der ankommenden Migranten massiv gestiegen ist, aber deutlich zu wenig.

Nach jüngsten Angaben des Bundesinnenministeriums sind in den ersten zehn Monaten dieses Jahres in Deutschland rund 287 000 Asylanträge gestellt worden, darunter etwa 267 000 Erstanträge. Damit stieg die Zahl der Menschen, die in Deutschland erstmalig Schutz beantragt haben, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67,5 Prozent.

Akuten Handlungsbedarf in der Asyl- und Migrationspolitik sieht die Staatsregierung unter anderem deshalb, weil die bayerischen Asylbewerberunterkünfte weitestgehend ausgelastet sind. Die Kommunen klagen schon lange, dass die Unterbringung immer schwieriger werde.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hatte zuletzt aber auch gesagt, es gebe aktuell gewisse Hinweise für einen leichten Rückgang der Zahlen. Man müsse aber abwarten, ob sich dies am Ende bestätige.