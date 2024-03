Söder: Union kämpft bei Europawahl gegen Linksrutsch

Berlin (dpa) - Die Union kämpft nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder bei der Europawahl gegen einen Linksrutsch. Es gebe das klare Ziel, ein linkes Europa zu verhindern, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in Berlin. Auch müsse eine «Brüsseler Ampel», also eine Mehrheit von Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen, verhindert werden. «Wir wollen ein bürgerlich-konservatives Europa.» Zuvor hatten beide Parteigremien einstimmig das Wahlprogramm der Union für die Wahl am 9. Juni beschlossen.

Söder betonte, es sei wichtig, dass das Wahlprogramm der Union ein klares Angebot an die Mitte mache, «aber auch Mitte-bürgerlich, konservativ, rechts». Letztlich sei das Programm «Union pur».

Das Programm verzichte auf «weichgespülte Formelkompromisse, sondern es sind sehr viele Konturen und klaren Kanten». Die Europawahl sei auch eine «nationale Test- und Richtungswahl». Als wichtige Inhalte bezeichnete er das Bekenntnis der Union zur Zukunft des Verbrennermotors sowie der Kernkraft, den Abbau von Bürokratie, die Stärkung des Mittelstands und eine restriktivere Migrationspolitik mit Asylverfahren in Drittstaaten.

CDU und CSU setzen ihren Fokus im Europawahlkampf auf eine massive Aufrüstung der Europäischen Union, inklusive Flugzeugträger und eigenem Raketenschirm. Zudem fordern die Unionsparteien einen eigenen EU-Verteidigungskommissar. Die Sicherheitslage in Europa habe sich in den vergangenen Jahren insbesondere durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fundamental verändert, heißt es in dem Wahlprogramm. Für Europas Sicherheit und Wehrhaftigkeit müsse deutlich mehr getan werden. Das Wahlprogramm trägt den Titel «Mit Sicherheit Europa - Für ein Europa, das schützt und nützt».