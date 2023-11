Söder warnt vor Gefahren für Demokratie

München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am 100. Jahrestag der Niederschlagung des Hitlerputsches vor aktuellen Gefahren für die Demokratie gewarnt. «Der Putschversuch am 9. November 1923 war einer der Vorboten für das schlimmste Kapitel der deutschen Geschichte», sagte er am Donnerstag in München. Nun gebe es eine neue Welle an Antisemitismus, Extremismus und Hass. «Klar ist: Ein Angriff auf jüdisches Leben und die Freiheit des Glaubens ist ein Angriff auf uns alle. Wir geben in Bayern ein Schutzversprechen und sagen in aller Deutlichkeit Nein zu jeder Form von Antisemitismus und Antizionismus», sagte Söder.

Adolf Hitler hatte mit Unterstützung rechtsextremer Kreise am 8. November 1923 versucht, die Regierungen in München und Berlin zu stürzen. Weil er keinen Erfolg hatte, marschierte er tags darauf am 9. November mit tausenden Menschen auf die Feldherrnhalle. Die Bayerische Landespolizei trat den Aufständischen entgegen. 20 Menschen starben, darunter vier Beamte. «Landespolizisten haben damals den Rechtsstaat mit ihrem Leben verteidigt – aber leider war die Demokratie auf Dauer nicht stark genug», sagte Söder.

Der Katholische Deutsche Frauenbund in Bayern (KDFB) erinnerte in dem Zusammenhang an seine Gründerin Ellen Ammann. Sie habe zufällig von Hitlers Umsturzplänen erfahren und die Gefährdung der Demokratie erkannt. Daraufhin habe sie mutig Widerstand mobilisiert, heißt es in einer Mitteilung.