Söderholm über Jackson: «DNA von Red Bull München gepusht»

München (dpa/lby) - Kurz vor dem Start in die DEL-Saison hat Münchens neuer Trainer Toni Söderholm (45) die Arbeit seines erfolgreichen Vorgängers Don Jackson gelobt. «Er hat die ganze DNA von Red Bull München in eine Richtung gepusht, dass man weiß, was man bekommt und die Spieler wissen, was sie bekommen», sagte der frühere Bundestrainer am Dienstag über Jackson, der Ende vergangener Saison seine Karriere als Trainer beendet hatte. Man werde zwar «an einigen Stellen schrauben», erzählte Söderholm weiter. «Wir haben aber nicht viele Diskussionen gehabt, ob oder wie wir gewinnen wollen. Wenn du hier reinläufst, dann weißt du, du hast immer eine Möglichkeit zu gewinnen.»

Jackson (67) ist als Trainer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neunmal Meister geworden, er absolvierte 1072 DEL-Spiele als Coach und führte die Münchner 2019 als ersten deutschen Verein ins Finale der Champions League. Der US-Amerikaner arbeitet künftig in der Trainer-Entwicklung bei Red Bull.

Söderholm war 2016 unter Jackson bei der ersten Meisterschaft der Münchner noch als Spieler dabei. Zuletzt hatte der Finne für nur fünf Monate den Schweizer Spitzenclub SC Bern betreut. Am Donnerstag (19.30 Uhr) eröffnet der Titelverteidiger EHC die neue DEL-Saison mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG.

«Er ist ein super Trainer und findet die richtigen Worte in den Spielpausen», lobte Stürmer Maximilian Kastner den neuen Münchner Trainer Söderholm.