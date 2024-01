Söders Vorsätze: Gesünder leben und gelassener werden

München (dpa) - CSU-Chef Markus Söder will gesünder leben. Er wolle «fit bleiben», sagte der CSU-Chef am Mittwoch in München auf die Frage, ob er einen guten Vorsatz für das neue Jahr habe. Auch wegen seines Alters von 57 Jahren - Söder hatte am 5. Januar Geburtstag - habe er sich vorgenommen, «gesund zu leben, gesünder zu leben». Zwar rauche er nicht und trinke auch keinen Alkohol, das Essen sei aber «echt eine große Schwäche». Süßigkeiten seien dabei «nicht so das Problem», aber Bratwürsten oder deftigen Spezialitäten wie fränkischem Schäufele (Schweineschulter mit Knochen und Schwarte) könne er kaum widerstehen. Er wolle aber künftig öfter auch mal einen gesunden Salat essen und «noch gelassener» werden.