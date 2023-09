Solarstrom in Bürgerhand: Großer Solarpark eröffnet

Bundorf (dpa/lby) - Strom aus Sonnenenergie für fast 40.000 Haushalte soll künftig ein Solarpark in Unterfranken liefern. Die Anlage, laut Betreiber einer der größten Solarparks in Deutschland, wurde am Donnerstag im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder und Digitalminister Judith Gerlach (beide CSU) offiziell eröffnet. Die Anlage in Bundorf (Landkreis Haßberge) ist ein sogenannter Bürgersolarpark. Das heißt, knapp ein Drittel wurde über eine Genossenschaft finanziert.

Die Anlage umfasst 232.000 Photovoltaikmodule auf einer Fläche von 125 Hektar. Sie soll eine Jahresleistung von 131 Megawattstunden liefern und 90.000 Tonnen CO2 einsparen. Geplant ist, dass die Solarleistung auch für Fernwärme und E-Ladesäulen genutzt wird. Der Bau hat etwa ein Jahr gedauert. Die Fläche wurde gepachtet.