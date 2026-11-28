München (dpa) - In Bayern wird es am Samstag kalt, aber es bleibt meist trocken. Nach einem trüben Start unter Hochnebel und tiefen Wolken kommt heute im Tagesverlauf oftmals die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Süden des Freistaats bleibt es am Morgen grau unter dem Nebel, ehe es am Nachmittag in den meisten Regionen sonnig wird. In den Alpen herrscht durchweg blauer Himmel. Im Norden zeigt sich nach oft trübem Beginn ebenfalls vielerorts die Sonne. Im Umfeld der östlichen Mittelgebirge hält sich dagegen teils länger der Hochnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen abseits der höheren Berglagen zwischen minus zwei und plus drei Grad.

Glätte droht zum Wochenanfang

In der Nacht zum Sonntag wird es verbreitet frostig. Im Süden werden zwischen minus drei und minus sieben Grad erwartet, in Tälern der Alpen um minus zehn Grad. In Nordbayern liegen die Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus sechs Grad.

Für den Sonntag erwarten die Meteorologen gebietsweise länger trübes Wetter durch Nebel und Hochnebel, andernorts zeitweise Sonne. Auf den Straßen und Gehwegen kann es bereits am Wochenende örtlich glatt werden. In der Nacht zum Montag sind in Teilen Nordbayerns sowie in Schwaben und weiten Teilen Oberbayerns Schnee oder gefrierender Regen möglich. Dabei droht örtlich Glatteis.