Sparkassen diskutieren über aktuelle Herausforderungen

Würzburg (dpa/lby) - Beim Bayerischen Sparkassentag in Würzburg haben sich Sparkassen-Vertreterinnen und -Vertreter unter anderem mit Herausforderungen durch Digitalisierung und gestiegene Zinsen beschäftigt. An der Tagung unter dem Motto «Regional. Digital. Zukunft.» nahmen am Donnerstag etwa 400 Menschen teil.

«Wir müssen eng beieinander stehen in einer Zeit, in der sich geopolitische Konflikte bis in unseren Alltag auswirken, europäische Regularien sich über das Subsidiaritätsprinzip hinwegsetzen und digitale Entwicklungen mit einer bisher nicht gekannten Beschleunigung an Tempo aufnehmen», sagte der Präsident des Sparkassenverbands Bayern, Ulrich Reuter. Dabei verspreche er sich weiterhin Unterstützung von der Staatsregierung, appellierte Reuter an den anwesenden Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

Zu den Themen, welche die Sparkassen derzeit umtreiben, zählen unter anderem die Vorschläge der Europäischen Union für einen Digitalen Euro und zur kompletten Vergemeinschaftung der Europäischen Einlagensicherung (EDIS). Die aktuellen Herausforderungen sind vielfältig, wie in einem Pressegespräch deutlich wurde: geringe Kreditvergaben - vor allem bei Baufinanzierungen, Unsicherheit der Kunden durch Inflation und gestiegene Zinsen, Werbung um junge Menschen, Geldautomatensprengungen, Fusionen, Frauen in Führungspositionen und Filialschließungen. «Wir glauben fest daran, dass die Face-to-Face-Beratung Zukunft hat», sagte Reuter.

Sparkassen haben - ebenso wie Volks- und Raiffeisenbanken - eine regionale Struktur. Träger sind die Kommunen. Die Anzahl der Geschäftsstellen in Bayern hat sich im Jahr 2022 zum Vorjahr um knapp fünf Prozent auf 1781 weiter verringert. Zum Juli fusionierten zwei Sparkassen, so dass nun 60 Sparkassen im Freistaat ansässig sind. Der Bayerische Sparkassentag fand heuer zum 97. Mal statt. Zum 1. Januar wird Matthias Dießl aus dem Landkreis Fürth neuer Verbandspräsident.