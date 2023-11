Spekulationen um Eberl als Sportvorstand beim FC Bayern

BGH urteilt über Klausel zu Kosten in Riester-Vertrag Gefällt mir Merken Teilen

Der Bundesgerichtshof (BGH) will an diesem Dienstag seine Entscheidung über eine umstrittene Klausel zu Abschluss- und Vermittlungskosten in einem Riester-Altersvorsorgemodell einer Sparkasse in Bayern verkünden.