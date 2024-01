Sperrungen wegen Arbeiten an zweiter Stammstrecke geplant

München (dpa/lby) - Mit dem Start der Bauarbeiten auch am Ostende der zweiten S-Bahn-Stammstrecke müssen sich Bahnfahrer dieses Jahr erneut auf viele Einschränkungen einstellen. Von Februar an würden an «zahlreichen Nächten und an Wochenenden» die Gleise in Laim gesperrt, teilte die Bahn am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit. Zu ähnlichen Einschränkungen werde es von Februar bis Juni nachts und an vier Wochenenden auch an den Gleisen am Ostbahnhof und in Giesing kommen. Im Mai sei an einem Wochenende zudem eine Komplettsperrung der Stammstrecke geplant.

Um die Probleme für Pendler möglichst gering zu halten, konzentriere man sich bei den Sperrungen auf Ferienzeiten, Wochenenden und Nächte, teilte die Bahn mit. Zudem würden die Arbeiten «bestmöglich zusammengelegt». Einige könnten aber nicht gleichzeitig in Angriff genommen werden oder müssten zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen - «um die eng getakteten Bauzeitpläne einhalten zu können».

Nach heftigen Diskussionen um die deutliche Verteuerung und Verzögerung des Mammutprojekts samt Untersuchungsausschuss im Landtag lägen die Arbeiten nun im zuletzt ausgegebenen Plan, sagte Gesamtprojektleiter Kai Kruschinski-Wüst am Mittwoch. Die Strecke soll zwischen 2035 und 2037 fertig sein und dann etwa 7 Milliarden Euro kosten. Zusätzlich hat die Bahn demnach einen Risikopuffer von 1,5 Milliarden eingeplant, um beispielsweise Preissteigerungen auszugleichen.

Nachdem im Untersuchungsausschuss sogar Kosten von bis zu 14 Milliarden Euro kursierten, betonte Kruschinski-Wüst: «Die 14 Milliarden sind zum momentanen Stand zu hoch gegriffen.» Die Zahl stamme nicht aus dem Kostenplan der Bahn.