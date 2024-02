Sportgeschäft brennt: 20 Einsatzkräfte mit Rauchvergiftung

Dörfles-Esbach (dpa/lby) - Komplizierte Löscharbeiten und etwa 20 Einsatzkräfte mit leichter Rauchvergiftung - ein Feuer in einem Sportgeschäft in Oberfranken hat die Feuerwehr über Stunden beschäftigt. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Akkus von E-Bikes detonieren könnten, teilte die Polizei am Samstag mit. Rund 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren demnach ab Freitagabend in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) über Stunden im Einsatz. Rund 20 davon erlitten eine leichte Rauchvergiftung und mussten behandelt werden. Die Polizei geht von einem Schaden im unteren sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.