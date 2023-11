Sprunggelenksverletzung: Trainingspause für Nürnbergs Flick

Söder fordert Bund-Länder-Vereinbarung bis Weihnachten Gefällt mir Merken Teilen

Stundenlang verhandelten der Kanzler und die Länderchefs am Montag bis tief in die Nacht. Die Asylbeschlüsse müssen nach Ansicht Bayerns aber noch in diesem Jahr in den Bundestag und in den Bundesrat.