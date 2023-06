SpVgg Greuther Fürth mit zweitem Sieg in Vorbereitung

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat auch ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger siegte am Mittwoch mit 7:0 (3:0) beim FC Coburg, der vergangene Saison Meister der Landesliga Nordwest war. Neuzugang Dennis Srbeny, Branimir Hrgota und Nils Seufert erzielten vor der Pause die Tore für das Profi-Team. Nachdem Zorniger vor der zweiten Spielhälfte komplett durchgewechselt hatte, schraubten Armindo Sieb, Denis Pfaffenrot sowie die Neuzugänge Tim Lemperle und Robert Wagner das Ergebnis gegen den Bayernligisten hoch.

Mit einem 6:0 beim 1. FC Herzogenaurach war der Zweitligist in die Testspielphase gestartet. «Die Nähe zu unseren Partnervereinen, mit denen wir insbesondere im Nachwuchs-Bereich eng zusammenarbeiten, ist uns enorm wichtig», sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Vom 7. bis zum 16. Juli sind die Franken in einem Trainingslager in Österreich. Die neue Zweitliga-Saison startet am Wochenende 28. bis 30. Juli.