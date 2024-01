Star-Tenor Kaufmann singt bei Beckenbauer-Gedenkfeier

München (dpa) - Jonas Kaufmann wird bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer für weitere ergreifende Momente sorgen. Der 54 Jahre alte Star-Tenor soll an diesem Freitag in der Münchner Allianz Arena drei Lieder singen und dem Abschied von Beckenbauer «einen würdigen musikalischen Rahmen verleihen», wie der FC Bayern am Mittwochabend bekannt gab. Kaufmann, geboren in München, werde unter anderem zu Beginn der Gedenkfeier «Time to say Goodbye» in der italienischen Version «Con te partiro» singen.

Es sei ihm eine Ehre, einen Beitrag leisten zu dürfen, sagte Kaufmann. «Ich bin in München aufgewachsen und seit meiner Kindheit Fan des FC Bayern. Franz Beckenbauer ist in meinen Augen die größte Persönlichkeit des Vereins und des gesamten deutschen Fußballs, er ist als Sportler und Mensch unerreicht», sagte der Sänger in der Vereins-Mitteilung.

Die Gedenkfeier für den am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorbenen Fußball-«Kaiser» beginnt an diesem Freitag um 15.00 Uhr. Größen aus Politik und Sport werden erwartet, die Trauerfeier wird im Fernsehen breit übertragen.

Beckenbauer hatte als Kapitän 1974 die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Triumph geführt. 1990 gewann er als Teamchef mit der DFB-Auswahl den Titel. Maßgeblichen Anteil hatte Beckenbauer auch daran, dass die WM 2006, die als Sommermärchen in Erinnerung geblieben ist, nach Deutschland vergeben worden war.