Statt Bürgerentscheid: München pflanzt jährlich 1.000 Bäume

München (dpa/lby) - München wird künftig jedes Jahr rund 1.000 zusätzliche Bäume pflanzen, um die Bevölkerung besser vor Hitze zu schützen. Dies ist das Ergebnis einer Einigung zwischen der Stadt und den Initiatoren des «Baumentscheids», die per Bürgerbegehren ein flächendeckendes Straßenbaumnetz, die Identifizierung und priorisierte Begrünung besonders belasteter Hitzequartiere und die Schaffung neuer Baumstandorte gefordert hatten.

Knapp 64.000 Menschen unterstützen das Anliegen unter dem Motto «Mission: Schatten pflanzen» mit ihrer Unterschrift. Damit hatten die Initiatorinnen und Initiatoren zwar die erforderliche Anzahl erreicht, doch zu einem Bürgerentscheid kommt es aufgrund der Einigung nun nicht. Allerdings wird sich der Stadtrat wie geplant in der Vollversammlung am 25. November mit dem Thema befassen. Dafür wird die Verwaltung eine Stadtratsvorlage erarbeiten, die die in der Vereinbarung erzielten Maßnahmen enthält.

Fast 40 Millionen Euro für neue Bäume pro Jahr

Die Vereinbarung zwischen Bürgerinitiative und Koalition sieht vor, dass die Landeshauptstadt jedes Jahr 38,5 Millionen Euro für neue Bäume und deren Pflege zur Verfügung stellt. «Ein echter Gewinn für den Hitze- und Gesundheitsschutz und ein guter Kompromiss in finanziell herausfordernden Zeiten!», teilten die Mango-Koalition und die Bürgerinitiative gemeinsam mit.

In Zeiten äußerst klammer Kassen kommen dabei enorme Kosten auf den städtischen Haushalt zu. FDP-Stadträtin Patricia Riekel betonte jedoch, dass dadurch Folgekosten aufgrund der Klimaerwärmung vermieden würden. Zumal die neuen Bäume zunächst dort gepflanzt werden sollen, wo die Stadt stark versiegelt und die Hitzebelastung besonders hoch ist. Und dort, wo besonders viele Kleinkinder und alte Menschen leben, die durch Hitze besonders gefährdet sind.