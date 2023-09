Steinwürfe aus Lkw: Anklage wegen 26-fachen Mordversuchs

Oberleitungsschaden: Stillstand am Hauptbahnhof München Gefällt mir Merken Teilen

Dicht gedrängt stehen die Reisenden am Münchner Hauptbahnhof, doch kein einziger Zug fährt ein oder aus: Ein Schaden an einer Oberleitung hat am Donnerstag zu einem kompletten Stillstand geführt - mit riesigen Folgen für den Fern- und Nahverkehr. Und das auf unbestimmte Dauer.