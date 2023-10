Stier drückt Besitzer gegen Stallwand: Schwere Verletzungen

Breitenbach am Inn (dpa) - Bei einer versuchten künstlichen Besamung hat ein etwa 800 Kilogramm schwerer Stier seinen Besitzer gegen eine Stallwand gedrückt. Der 53-Jährige erlitt bei dem Vorfall in der österreichischen Gemeinde Breitenbach am Inn am Dienstag einen Beckenbruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein Halter hatte seine Kuh auf den Bauernhof des Landwirts gebracht, um sie von dem Stier besamen zu lassen. Die Kuh wich während der künstlichen Besamung aus und der 53-Jährige konnte den Bullen nicht mehr halten. Das Tier drückte ihn gegen die Stallwand. Nach Angaben der Polizei beruhigte ein Neffe des Besitzers den Stier nach dem Vorfall und brachte ihn in den Stall zurück.