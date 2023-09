Störche erholen sich von Hagelverletzungen

Wessobrunn (dpa/lby) - Der schwere Hagel mit tennisballgroßen Körnern hat auch Störche und andere Tiere verletzt. Einige Störche seien in die Auffangstation in Paterzell in der Gemeinde Wessobrunn gebracht worden und hätten sich inzwischen erholt, teilte das Landratsamt Weilheim-Schongau am Donnerstag mit. Das Veterinäramt des Landratsamtes habe die Auffangstation zur fachlichen Unterstützung besucht und die Erlaubnis zur Betreuung der verletzten Tiere gegeben.

Vier Tiere hätten bereits wieder in die Freiheit entlassen werden können. Auch ein Reiher sei dort aufgenommen worden. Am Mittwoch befand sich noch ein Storch in der Obhut der Station. Durch Wärme und geeignete Pflege hätten sich die meisten Tiere inzwischen erholt und konnten wieder ausgewildert werden, berichtete die Veterinärin Sabine Tralmer.

Medien zufolge wurden bei dem Hagel-Unwetter im Süden Bayerns mancherorts auch Hühner von den Hagelkörnern erschlagen, Rehe wurden demnach verletzt und teils sogar getötet. Auch Katzen und ein Pferd sollen den Berichten zufolge betroffen gewesen sein.

Wegen der Hagelschäden an Hunderten Dächern vor allem in dem Ort Bad Bayersoien hatte bis zum Mittwoch in Landkreis Garmisch-Partenkirchen der Katastrophenalarm gegolten. Rund 380 Gebäude - 80 Prozent aller Häuser in dem 1300-Einwohner-Ort - sind schwer getroffen. Autos wurden teils völlig demoliert - bis hin zum Totalschaden. In Benediktbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde das historische Kloster schwer beschädigt, allein hier gehen die Schäden in die Millionen.

Die Schäden nach den Unwettern am vergangenen Wochenende belaufen sich bayernweit mindestens auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag.