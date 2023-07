20.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Stoppt der Rotmilan Windräder? Klage von Naturschützern

Windräder gefährden den Rotmilan. Kann ein neues Antikollisionssystem die Tiere ausreichend schützen? Oder sollten Windräder in Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech lieber jenseits eines Brutgebiets errichtet werden? Am Donnerstag befasste sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München mit dem Fall.