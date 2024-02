Streifenwagen erfasst Fußgänger in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Nürnberg von einem Polizeiwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog der Streifenwagen am Freitagmorgen auf dem Weg zu einem Einsatz an einer Kreuzung links ab, während der Mann bei Grün die Straße überquerte.

Der 64-Jährige kam nach dem Unfall mit Schürfwunden und Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus. Laut einer Sprecherin der Polizei war der mit drei Beamten besetzte Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs. Ob an dem Wagen auch das Martinshorn angeschaltet war, war zunächst unklar. Gegen den 30 Jahre alten Beamten am Steuer des Streifenwagens werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.