Streik des Lufthansa-Bodenpersonals betrifft auch München

München (dpa) - Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi an das Lufthansa-Bodenpersonal wird den Verkehr am Mittwoch auch am Drehkreuz München schwer treffen. Die Fluggesellschaft arbeite noch an einem Notflugplan, aber voraussichtlich seien insgesamt mehr als 100.000 Passagiere betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Details sollten am späten Nachmittag veröffentlicht werden.

Verdi hat das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften einschließlich der Technik - insgesamt rund 25.000 Beschäftigte - zu einem Warnstreik von Mittwoch, 4.00 Uhr, bis Donnerstag, 7.10 Uhr, aufgerufen. Bestreikt werden neben München auch Frankfurt, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Allein in München waren für Mittwoch rund 400 Flüge der Lufthansa geplant. In München und Frankfurt könnte streikendes Schalterpersonal der Lufthansa auch für Kunden anderer Konzerngesellschaften wie Swiss oder Austrian nicht zur Verfügung stehen.

«Wir gehen davon aus, dass 80, 90 Prozent des Lufthansa-Programms und das der Töchter eingestellt wird», sagte ein Verdi-Sprecher. Das Unternehmen kritisierte das: «Noch vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen ist der Streik auch in Länge und Ausmaß völlig unverständlich.»