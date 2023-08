Streit auf Autobahn: Mutmaßlicher Messerangriff

Rödental (dpa/lby) - Ein 28-Jähriger soll bei einer Auseinandersetzung auf der Autobahn 73 in Oberfranken zwei Mitreisende mit einem Messer angegriffen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, soll er bei den Streitigkeiten am Freitag bei Rödental (Landkreis Coburg) den Autofahrer leicht und die Beifahrerin schwer verletzt haben.

Ein 33-Jähriger war am Abend mit drei weiteren Insassen auf der Autobahn 73 unterwegs. Während der Fahrt geriet der 28-Jährige Mitfahrer mit den anderen Passagieren in Streit. Er soll auf den 33-jährigen Fahrer sowie die 56-jährige Beifahrerin eingestochen haben. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Der Fahrer habe das Fahrzeug angehalten und den Angreifer aus dem Auto gezogen. Dabei sollen der 33-Jährige und der 28-Jährige leichte Schnittverletzungen erlitten haben. Eine weitere 18-jährige Mitreisende blieb unverletzt.

Zeugen verständigten die Polizei. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Beamten soll der 28-Jährige dabei die Rettungskräfte angegriffen und eine Sanitäterin getreten haben.

Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll noch am Samstag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt werden.