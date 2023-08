Streit endet mit Stichen: 17-Jähriger in U-Haft

Brandstiftung an Bundeswehr-Lastwagen: Polizei ermittelt Gefällt mir Merken Teilen

Kriminelle haben in Oberbayern versucht, Feuer an zwei Bundeswehr-Lastwagen zu legen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden Fahrzeuge zum Service bei einem Autohaus in Ingolstadt, als Unbekannte zwischen dem 20.