Ströbel: Bei den «Bergretter»-Drehs Klimawandel spürbar

Ramsau (dpa) - Für Schauspieler Sebastian Ströbel (46) ist der Klimawandel bei den Dreharbeiten für die ZDF-Serie «Die Bergretter» deutlich zu erkennen. Im Laufe der Jahre falle das sehr stark auf. «Das Auftauen von Permafrost, die Felsen sind nicht mehr so fest, erhöhte Steinschlaggefahr oder Hangrutsche. Auch das Wetter ist nicht mehr so gut einschätzbar», sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der 15. Staffel am Donnerstag, 16. November, um 20.15 Uhr. Der Wahl-Hamburger Ströbel spielt in dem Quotenerfolg die Rolle des Markus Kofler, Teamleiter der Bergretter.

Der Klimawandel sei aktuell sicher «das Thema Nummer eins - plus der vielen anderen Themen, die es gibt». Er bezeichnet es als tragisch, «dass wir uns auf das Thema Nummer eins gar nicht konzentrieren können, weil all die anderen Themen einem die Luft zum Atmen nehmen. Weil wir gerade die Demokratie sichern müssen und weil in dem Moment, wo auf der Welt alle gemeinsam anpacken müssten, irgendwie jeder gegen jeden ist und alle gegen alle». Aber weil er im Grunde ein positiver Mensch sei, sei er sehr sicher, «dass die Menschen doch wieder zur Vernunft kommen».

Beim Klimaschutz könne letztlich jeder etwas tun, in kleinen Schritten. «Sei es, dass man öfter mit dem Fahrrad fährt, auf Inlandsflüge verzichtet oder vegetarisch isst. Wir können nicht alle perfekt sein, aber etwas beitragen.»