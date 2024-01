Stroh fängt durch Wärmelampe Feuer: Zwei Ferkel verletzt

Waltenhausen (dpa/lby) - In Schwaben sind zwei Ferkel durch brennendes Stroh verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Mann hatte die Tiere in einer mit Stroh ausgelegten Gitterbox in seiner Garage in Waltenhausen (Landkreis Günzburg) untergebracht und darüber eine Wärmelampe aufgehängt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hörte am Sonntag ein Anwohner die Ferkel laut quietschen. Er stellte fest, dass der Antrieb des Garagentores durch einen Wärmestau an der Decke schmorte und die daran befestigte Lampe heruntergefallen war.

Durch das entzündete Stroh erlitten die Ferkel Brandwunden. Sie wurden von ihrem Besitzer in eine Tierklinik gebracht.