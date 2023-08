Suche nach Ursache für Großbrand wird Wochen dauern

Durach (dpa/lby) - Nach dem Großbrand einer Lagerhalle bei Kempten im Allgäu wird die Suche nach der Ursache laut einer Polizeisprecherin noch Wochen dauern. Beamte der Kripo Kempten würden am Ort des Feuers in Durach (Landkreis Oberallgäu) nach Spuren suchen, sagte die Polizeisprecherin am Mittwoch. Bei dem Feuer in der Nacht auf Dienstag war nach ersten Schätzungen der Ermittler ein Millionenschaden entstanden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, das Gebiet möglichst zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zeitweise hatten mehrere Menschen ihre Häuser verlassen müssen, weil die Hitze durch die Flammen in der Umgebung zu groß geworden war. Erst am Dienstagabend meldete die Polizei, dass der Brand gelöscht sei.