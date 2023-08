18.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Suche nach vermisstem Paddler auf dem Bodensee geht weiter

Ein Paddler wird nach einem Sturm auf dem Bodensee weiter vermisst. Die Polizei habe ihre Suche am Vormittag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der österreichischen Wasserpolizei am Freitag in Bregenz.