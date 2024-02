Südkoreaner Kim nach Asien-Pokal zurück beim FC Bayern

München (dpa) - Der südkoreanische Innenverteidiger Minjae Kim ist wieder zurück beim FC Bayern München. Kim (27) hatte mit seiner Nationalmannschaft am Asien-Cup teilgenommen. Im Halbfinale hatte die Mannschaft von Nationaltrainer Jürgen Klinsmann am Dienstag gegen Jordanien mit 0:2 verloren. Seit Mittwochnachmittag ist Kim wieder in München. Er absolvierte nach seiner Rückkehr bereits eine erste individuelle Trainingseinheit im Leistungszentrum des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Die zuletzt fehlenden Joshua Kimmich (Schulter) und Dayot Upamecano (Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel) konnten am Mittwoch wieder mit der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trainieren. Am Samstag (18.30 Uhr) gastieren die Münchner zum Spitzenspiel der Bundesliga bei Bayer Leverkusen.