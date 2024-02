Tanzprofi Polanc hat Favoriten bei «Let's Dance»-Staffel

München (dpa) - Der ehemalige «Let's Dance»-Profi Christian Polanc setzt in der neuen Staffel der Tanzshow von RTL auf den Sohn des Musikers Angelo Kelly. «Gabriel Kelly ist mein Favorit bisher», sagte Polanc am Dienstagabend bei der Verleihung der Best Brands Awards in München. Kelly bekam bei der Eröffnung der RTL-Show «Let's Dance» die höchste Punktzahl. «Das heißt noch nichts», sagte der Profitänzer. «Er muss jetzt auch erst mal zeigen, dass er Latein kann, auch explodieren kann und vielleicht sieht man das schon nächsten Freitag».

Polanc hat selber 15 Staffeln lang als Profi bei «Let's Dance» getanzt, in diesem Jahr ist er nicht dabei. Mit der Show beschäftigt er sich allerdings weiter in seinem Podcast «Let's Talk About Dance», in dessen erster Folge die Profitänzerin Christina Hänni zu Gast war. «Ich liebe diese Sendung, ich liebe diese Menschen, habe größten Respekt vor meinen Kollegen», sagte Polanc.