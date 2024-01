Tausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts erwartet

Hof (dpa/lby) - An diesem Samstag wollen erneut Tausende Menschen in Bayern gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Aktionen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind unter anderem für Hof (16.00 Uhr) und Passau (14.00 Uhr) angekündigt. Auch in vielen kleinen Orten sind Aktionen geplant. Im schwäbischen Aichach (16.00 Uhr) werden bis zu 2500 Personen erwartet.

Mottos der Kundgebungen, Demonstrationszüge und Mahnwachen sind unter anderem «Nie wieder ist Jetzt», «Gemeinsam gegen Rechts», «für Demokratie und Vielfalt» und «Fünf vor Zwölf». Auch für Sonntag sind mehrere Aktionen geplant, unter anderem in Pegnitz und Dachau.

Die angemeldeten Teilnehmerzahlen wurden mancherorts bereits deutlich nach oben korrigiert. Auch die Demonstrationsorte wurden in manchen Städten auf größere Plätze als ursprünglich geplant verlegt.

Auslöser für die Proteste sind Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.