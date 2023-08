THW bringt Helfer nach Slowenien: Konvoi-Start in Rosenheim

Rosenheim (dpa/lby) - Nach den heftigen Regenfällen in Slowenien hat das Technische Hilfswerk (THW) weitere Einsatzkräfte in die Region geschickt. Am Dienstag startete im oberbayerischen Rosenheim ein Konvoi mit rund einem halben Dutzend Fahrzeugen. Die Helfer sollen Räumgerät in die Katastrophenregion bringen, unter anderem einen Kettenbagger.

Damit will das THW die slowenischen Kräfte unterstützen, die Trümmer beiseite zu räumen. Es gehe zunächst darum, Wege und Straßen wieder befahrbar zu machen, sagte ein Sprecher.

Auch anderorts in Bayern und in weiteren Teilen Deutschlands hatten sich THW-Teams auf den Weg gemacht. Die Hilfsorganisation reagierte damit im Auftrag der Bundesregierung auf ein internationales Hilfeersuchen der slowenischen Regierung. Darin hatte das Land nach THW-Angaben um Unterstützung in den Bereichen Räumung und Brückenbau gebeten. Die ersten Teams sollten vor allem die Lage erkunden und feststellen, welche Hilfe konkret nötig ist. Erste THW-Mitarbeiter hatten bereits am Montag die Arbeit aufgenommen.

Überschwemmungen und Erdrutsche haben in dem Land enorme Schäden angerichtet. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Hunderte Brücken wurden weggerissen. Mehrere Menschen starben bei den Unwettern. Für das kleine EU-Land zwischen Alpen und Adria war es das Jahrhunderthochwasser.