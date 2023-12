Tierquälerei-Video: Hundebesitzer stellen Strafanzeigen

München (dpa/lby) - Mehrere Hundebesitzer haben nach dem Tierquälerei-Video und den Ermittlungen in einer Münchner Hundepension wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Strafanzeige gestellt. Sie gaben an, ihre Hunde auf dem Video wiedererkannt zu haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Um wie viele Anzeigen es sich handelt, konnte er zunächst nicht sagen.

Eine Frau hatte das Video in einem Sozialen Netzwerk entdeckt. Darauf zu sehen ist unter anderem, wie Menschen verängstigt schreiende Tiere mit Füßen treten oder sie an den Ohren durch den Raum ziehen. Sie erstattete daraufhin bereits am vergangenen Samstag Anzeige. Die Echtheit der Aufnahmen konnte ein Polizeisprecher auch am Mittwoch zunächst nicht bestätigen. Das Video sei aber Teil der Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei wird gegen einen 29-Jährigen aus dem Raum Dachau ermittelt. Er sei als Tatverdächtiger vernommen worden, hieß es am Montag.