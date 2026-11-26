Landsberg (dpa/lby) - Nach dem qualvollen Tod von 92 Ziegen im Landkreis Landsberg am Lech sind die beiden Halter wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Bewährungsstrafe von je eineinhalb Jahren verurteilt worden. Dies teilte eine Sprecherin des örtlichen Amtsgerichts mit. Den beiden Angeklagten war vorgeworfen worden, den Ziegen zwischen Sommer 2023 und Mai 2025 länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben, indem sie die Tiere nicht mit ausreichend Wasser und Nahrung versorgten.

Auch hätten sie erkrankten Tieren die erforderliche tierärztliche Behandlung vorenthalten. In der Folge verendeten zahlreiche Ziegen. Ihre Kadaver beziehungsweise deren Reste waren nach einem Hinweis an das Veterinäramt im Mai 2025 auf dem Hof entdeckt worden - teils in einem Massengrab. 41 geschwächte, aber noch lebende Ziegen wurden anderweitig untergebracht.

Forderungen der Anklage und Verteidigung gingen auseinander

Nun stand das ehemalige Landwirte-Paar vor dem Amtsgericht Landsberg. Während der 36-Jährige die Vorwürfe unter Verweis auf psychische Belastungen und Überforderung durch andere anfallende Arbeiten vollständig einräumte, bestritt die 38-Jährige, Kenntnis von den Zuständen gehabt zu haben. Entsprechend forderte ihr Anwalt Freispruch für seine Mandantin, während der Verteidiger des Angeklagten eine Geldstrafe oder eine geringe Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, für angemessen hielt.

Die Staatsanwaltschaft glaubte der Frau nicht, dass sie über Monate hinweg nicht nach ihren Ziegen gesehen hatte, und forderte für sie eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung von einem Jahr und acht Monaten. Für den reuigen Mann hielt sie eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten für angemessen. Beide sollten zudem ein fünfjähriges Tierhalteverbot auferlegt bekommen.

«Zügel aus der Hand verloren»

Ein solches sprach das Gericht zum Schluss jedoch nicht aus, weil es bereits ein entsprechendes Haltungsverbot vom Landratsamt gibt, wie die Gerichtssprecherin erläuterte. Als Bewährungsauflagen legte der Richter für den Mann Sozialstunden, für die Frau eine Geldzahlung von 4.000 Euro fest. «Sie haben die Dimension des Unternehmens unterschätzt und irgendwann die Zügel aus der Hand verloren», schilderte die Gerichtssprecherin die Einschätzung des Richters.

Der Fall hatte enorme Betroffenheit ausgelöst, zumal in den Wochen zuvor bereits mehrere andere Höfe in Bayern wegen verendeter Tiere negativ aufgefallen waren. Dies löste eine Debatte über mögliche strukturelle Probleme und Änderungen bei den Kontrollen aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.