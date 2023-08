Tödlicher Auffahrunfall am Stauende auf A3

Barbing (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ist am Freitagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 42 Jahre alter Autofahrer auf einen am Stauende stehenden Lkw auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Pkw geriet zum Teil unter dem Sattelanhänger des Lkw. Die Person, die im Auto auf dem Beifahrersitz saß, starb noch an der Unfallstelle bei Barbing (Landkreis Regensburg). Der Fahrer des Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 19.30 Uhr waren alle drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Warum der Pkw auf den Sattelzug auffuhr, war zunächst unklar.