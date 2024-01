Trainingspause für de Ligt und Upamecano: Dier reist ab

Faro (dpa) - Die Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano haben beim FC Bayern München eine Trainingspause eingelegt. Gründe nannte der Verein am Dienstag nicht, laut Sky und Bild fehlten beide Profis bei der Einheit in Faro angeschlagen. Neuzugang Eric Dier reiste laut Club-Angaben aus dem Trainingslager in Portugal ab, da die Geburt seines ersten Kindes kurz bevorsteht.

Auf der Innenverteidigerposition hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister in dieser Saison wiederholt personelle Sorgen. Auch deshalb wurde Dier von Tottenham Hotspur im Winter verpflichtet. Der Südkoreaner Minjae Kim fehlt aktuell, weil er beim Asien-Cup im Einsatz ist.