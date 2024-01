Trainingsstart ohne Möller Daehli - Erster Sommerzugang fix

Nürnberg (dpa/lby) - Im Dauerregen hat der 1. FC Nürnberg seine Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Ohne Offensivspieler Mats Möller Daehli, der am Dienstag noch aus privaten Gründen fehlte, bat Trainer Cristian Fiel seine Spieler zum ersten Training. «Wenn man überlegt, dass wir heute das erste Mal wieder an den Ball gegangen sind, dann war das schon ordentlich», befand der Nürnberger Coach nach der rund eineinhalbstündigen Einheit vor knapp 300 Fans.

Ein Schwerpunkt der Vorbereitung wird die Defensivarbeit sein. «Wir müssen einfach mit aller Konsequenz verteidigen, das haben wir in der Hinrunde zu oft noch nicht gemacht», urteilte Fiel.

Schindler kann wieder voll trainieren

Torwart Christian Mathenia (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sowie die zuletzt erkrankten Tim Handwerker, Florian Hübner und Joseph Hungbo trainierten individuell. Verteidiger Christopher Schindler stand nach seinem Anfang Mai erlittenen Kreuzbandriss dagegen wieder auf dem Rasen. «Ich bin froh, dass er gesund ist und alles machen kann», sagte Fiel über den Abwehrspieler.

Der «Club» wird nach seinem Trainingsauftakt vom 7. bis zum 14. Januar ein Vorbereitungscamp in Marbella beziehen. Der Tabellenzehnte startet dann am 20. Januar im Max-Morlock-Stadion gegen Hansa Rostock in die Rückrunde. «Das ist eine kurze, intensive Zeit, die wir gut nutzen müssen, um zum ersten Spieltag wieder bereit zu sein», verkündete Fiel.

Ein Stürmer ist schon jetzt weg

Stürmer Christoph Daferner steht ihm für die Rückrunde nicht mehr zur Verfügung. Der 25-Jährige wurde bis zum Saisonende an den Zweitliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf verliehen. Daferner war im Sommer 2022 für angeblich 1,1 Millionen Euro Ablöse von Dynamo Dresden nach Nürnberg gewechselt. In 38 Pflichtspielen gelangen ihm seitdem gerade einmal vier Tore.

Gleichzeitig machte der «Club» seinen ersten Sommerneuzugang perfekt. Vom MSV Duisburg wechselt Mittelfeldspieler Caspar Jander nach Nürnberg. Der 20-Jährige kommt ablösefrei vom Drittligisten. Jander unterschrieb einen langfristigen Vertrag. «Man sollte Augen und Ohren immer offen halten», meinte Fiel zu möglichen weiteren Veränderungen in seinem Kader noch in diesem Winter.