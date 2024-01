06.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Traktor mit Anhänger fängt Feuer: 300.000 Euro Schaden

Rund 300.000 Euro Schaden sind bei einem Brand eines Traktors samt Anhänger in Schwaben entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt an dem Fahrzeug die Ursache, wie die Polizei am Samstag mitteilte.