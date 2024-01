Traktoren blockieren unangemeldet Autobahnauffahrt zur A3

Erlangen (dpa/lby) - Die Polizei bittet die Landwirte und Veranstaltungsteilnehmer in Bayern, bei ihren Protesten am Montag nicht gegen Abmachungen zu verstoßen. «Bitte haltet euch an die Vorgaben sowie an die getroffenen Vereinbarungen und haltet die Rettungswege frei», schrieb etwa die Polizei Oberfranken auf der Plattform X (ehemals Twitter).

In Mittelfranken beispielsweise blockierten Traktoren am Morgen eine halbe Stunde lang bei Erlangen-Frauenaurach unangemeldet eine Auffahrt zur Autobahn 3, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Fahrer seien daraufhin gebeten worden, die Aktion zu beenden und sich an den angemeldeten Protesten zu beteiligen.

In Mittelfranken erwartet die Polizei vor allem im Bereich der A3 ganztags Verkehrsbehinderungen durch Landwirte und ihre Maschinen. «Meiden Sie generell die großen Straßen», sagte der Polizeisprecher. «Die S-Bahn ist eine gute Alternative.»

Aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich wollen Bauern am Montag an vielen Orten im Freistaat auf die Straße gehen.