Transporter und Auto prallen frontal zusammen

Bärnau (dpa/lby) - Nach dem Frontalzusammenstoß eines Transporters mit einem Auto im Landkreis Tirschenreuth ist eine 41-Jährige gestorben. Sie hatte im Auto gesessen und erlag noch an der Unfallstelle ihren lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die drei weiteren Insassen des Autos sowie die beiden Insassen im Lkw wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall passierte auf der Staatsstraße 2172 zwischen Griesbach und Beierfeld. Der Transporter sei am Samstagnachmittag aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve auf die Gegenspur geraten, so die Polizei. Dort sei das Fahrzeug gegen ein entgegenkommendes Auto mit vier Insassen gestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Staatsstraße war rund um den Unfallort noch am späten Abend gesperrt.