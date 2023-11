Trendsport Padel-Tennis und mentale Fitness: Ispo beginnt

München (dpa) - Padel-Tennis, mentale Fitness, alles rund ums Fahrrad - darum geht es unter anderem auf der diesjährigen Sportartikelmesse Ispo. Die dreitägige Schau steht in diesem Jahr unter dem Motto «New Perspectives on Sports» und startet am Dienstag (28.11.) auf dem Messegelände in München. Von Vorträgen, Sportartikeln bis zu digitalen Sportspielen dreht sich dort alles um den Sport.

Vor allem Themen der körperlichen und mentalen Fitness sowie der gesundheitsorientierten Ernährung seien derzeit bei Konsumenten sehr wichtig und würden enorm nachgefragt, sagte Christoph Beaufils, Markenstratege der Ispo, der Deutschen Presse-Agentur. Ein riesiges Trendthema sei zudem guter Schlaf und Regeneration.

Padel-Tennis - eine Mischung aus Tennis und Squash - sei einer der größten Sport-Trends, der auf der diesjährigen Sportmesse zu beobachten sei, so Beaufils. Aber auch Tennis erlebe dieses Jahr ein Comeback und das Fahrrad sei weiter ein Trendthema. «Das Bike hat während Corona einen Boom erlebt und gerade auch das Thema der Mobilitätswende trägt stark dazu bei», sagte er.

Zudem beobachtet Beaufils, dass sich viele Marken aus dem Fahrrad- oder Actionsportbereich unter die klassischen Outdoor-Bekleidungsmarken mischten. Grund dafür sei unter anderem die Multifunktionalität. Zudem sei die Kleidung mittlerweile so modisch geworden, dass man sie auch im Alltag tragen könne.

Die Ispo findet dieses Jahr zum 53. Mal statt. Mehr als 2000 Aussteller sind dabei, 50.000 Besucher werden erwartet. 2022 lag die Ausstellerzahl bei 1500. Als besondere Gäste werden Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Basketballnationaltrainer Gordon Herbert erwartet.

Die erste Ispo-Messe gab es 1970. «Was damals ein Treiber war, war Ausrüstung in allen Facetten. Ab circa 1979 kam dann vor allem der Racketsport», so Beaufils. Unter Racketsport werden Rückschlagspiele verstanden. «Und das ist jetzt mit Padel ein Thema, das größer wird.»