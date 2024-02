Trio stößt Mann und Frau Rolltreppe hinunter

München (dpa/lby) - Drei Jugendliche haben laut Bundespolizei einen Mann und eine Frau am Münchner Hauptbahnhof eine Rolltreppe hinuntergestoßen. Der 45-Jährige und die 38-Jährige seien bei dem Angriff nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Den 45-Jährigen soll das Trio nach der Attacke in der Nacht auf Sonntag weiter getreten haben, als dieser schon am Boden lag.

Vor dem Angriff soll es in einem Zug zu einem Streit zwischen den beiden Erwachsenen und dem jugendlichen Trio gekommen sein. Die Hintergründe müssten noch ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Später sollen die Jugendlichen den Mann und die Frau beleidigt und bespuckt haben.

Ein 16-Jähriger wurde nach dem Vorfall vorläufig festgenommen. Gegen ihn werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde demnach später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Verdächtigen dauerten an.