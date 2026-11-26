Prag (dpa) - Glühwein, Prager Schinken und «trdelnik»: In Tschechien startet die Weihnachtsmarktsaison. In Prag öffnen die Buden auf dem Altstädter Ring in der Stadtmitte zum ersten Mal am Samstag ab 10.00 Uhr, wie die Veranstalter mitteilten. Nach Einbruch der Dunkelheit wird täglich eine Lichtershow zu sehen sein, begleitet von Musik aus dem bekannten Märchenfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel».

Der große Weihnachtsbaum auf dem Altstädter Ring (Staromestske namesti) ist in diesem Jahr in goldenen und dunkelgrünen Tönen geschmückt. Rund 75 Buden bieten Getränke, Speisen und Handwerksprodukte an. Obwohl er ursprünglich nicht aus Tschechien stammt, ist der »trdelnik», eine Art Baumstriezel aus Hefeteig, nicht mehr von den Weihnachtsmärkten des Nachbarlandes wegzudenken.

Von Weihnachtsliedern bis hin zum Riesenrad

Wer es mehr wie die Einheimischen halten will, geht zu den kleineren Weihnachtsmärkten abseits der Touristenströme, zum Beispiel auf dem Namesti miru (Friedensplatz) im Stadtteil Prag-Vinohrady. Im von Dresden nur rund 70 Kilometer entfernten Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) öffnet der Weihnachtsmarkt pünktlich zum ersten Advent am Sonntagabend seine Pforten. Das Programm mit Musikdarbietungen und der Entzündung des Weihnachtsbaums beginnt um 17.15 Uhr.

Auch in Westböhmen an der Grenze zu Bayern warten zahlreiche Weihnachtsmärkte auf Besucher. In Domazlice präsentiert sich der historische Stadtkern in festlichem Lichterglanz. Die feierliche Entzündung des Christbaums ist für Samstag ab 16.00 Uhr geplant. Dazu treten Chöre und Solisten einer Musikschule auf.

In der Bier- und Industriestadt Pilsen (Plzen) läuft die Saison bereits. Zu den Besonderheiten zählen hier ein Riesenrad und ein historisches Karussell. Und wer Weihnachtsplätzchen-Kalorien abbauen möchte, findet in nur fünf Minuten Entfernung in der Straße Sady Petatricatniku eine öffentliche Outdoor-Eislaufbahn.